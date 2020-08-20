Пальчевский ведет кампанию, которая способна привести к результату



Анатолий Октисюк в интервью изданию "Главред" оценил шансы потенциальных кандидатов в мэры навязать борьбу Кличко.



"Основная интрига выборов в Киеве будет заключаться в том, кто выйдет во второй тур с Кличко – Верещук или Пальчевский. Скорее всего, Пальчевский, потому что он очень активно работает. Он забирает пророссийского избирателя, электорат "За жизнь" и Слуги народа, а также частично – избирателей Шария", - резюмировал он.



Эксперт считает, что яркая кампания будет положительно влиять на рост рейтинга Пальчевского.



"Пальчевский-новый, и ему значительно легче вести избирательную кампанию, чем партии власти и Кличко. Сам он заявил, что в течение избирательной кампании планирует жить по неделе в каждом районе столицы, ходить по этому району и встречаться с местными жителями. Такой перенос политического шоу на уровень избирательного процесса с привлечением социальных сетей может оказаться эффективной технологией", - уверен политолог.



Напомним, согласно исследованию Центра Разумкова во второй тур выборов мэра Киева выходят Кличко и Пальчевский.