Журналист Максим Назаров предложил штрафовать "Слуг народа" за невыполнение предвыборных обещаний

Как передает Politeka.net, такую инициативу он озвучил в своем Telegram-канале.



"Предлагаю с первого октября штрафовать слуг народа за долги по предвыборным обещаниям. Ведь не платить за дорогую коммуналку - ничто, по сравнению с базаром, за который так сложно отвечать после выборов", - считает журналист.

Судя по всему, на такую мысль журналиста натолкнул за новый законопроект №3613, который касается вопросов долгов населения.

В документе говорится об увеличении пени за долги по коммунальным услугам. Предлагается повысить штраф за "просрочку" с сегодняшних 4% до 20-50%.

Так, если долгу больше года, то пеня составит 20%, более двух лет - 30%, более трех - 50%.

К слову, в законопроекте говорится о том, что за долги могут лишить водительского удостоверения.

Стоит отметить, что сейчас по решению исполнителя у должников могут забрать части зарплат. Если законопроект будет принят, то забирать у неплательщика можно будет 50% от зарплаты.

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