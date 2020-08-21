Олег Лисный оценил шансы предпринимателя и общественного деятеля навязать борьбу действующему мэру в рамках избирательной кампании.

«Фигура Андрея Пальчевского представляется наиболее реальной в качестве «оппонента» в бою за столицу. Поскольку он является фактически единственным оппозиционным к системе кандидатом и продуцирует близкие киевлянам нарративы. В частности, Пальчевский бросает Кличку "перчатку" заявляя, что хочет быть мэром всего города, а не только его центра. Таким образом, он указывает на проблему не только Киева, но и Украины в целом», - считает политолог.



Также эксперт рассказал за счет чего Пальчевский наращивает свою поддержку среди киевлян.



«Пальчевский обращает внимание на социальное неравенство по всей стране и критикует ситуацию, когда мэры делают витрину успехов с центра, забывая о многонаселенных районах с окраин. При этом Пальчевский остается независимым от всех олигархов и контролируемых ими медиа. Более того его политическая сила не собирается останавливаться лишь на местном уровне. Об этом свидетельствует широкая национальная кампания «Победы Пальчевского», - пишет он.



Напомним, Андрей Пальчевский создал партию, которая пойдет на местные выборы 25 октября.



В то же время он пока официально не подтвердил своего выдвижения в кандидаты на мэра Киева.



Ранее Пальчевский заявлял, что решил пожить на окраинах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев.