В июле 2019 года Святослав Олейник обещал президенту Зеленскому завершить строительство южной объездной за год. Сейчас на незавершенном участке дороги нет ни рабочих, ни техники, все заросло сорняками, а щебень смыло дождем.

Об этом пишет from-ua со ссылкой на Интернет-издание «Открытая Украина».

Южная объездная дорога сейчас строится в рамках программы президента Зеленского «Велике будівництво». На данный момент осталось достроить 3 км дороги, но никаких работ не проводится. Тендер на строительство этого участка был отменен и перенесен на август.

За лето достроить эти 3 км было более чем реально, погода позволяла вести работы без остановок. Теперь, когда пойдут дожди и начнется понижение температуры, завершение дороги в 2020 году очень маловероятно.

Согласно проекту, Южная объездная дорога должна соединить Запорожскую и Харьковскую трассы, таким образом транзитный транспорт не будет въезжать в Днепр. Разгрузить пригород города крайне важно, поскольку сейчас тяжелые фуры разбивают дороги в спальных районах Днепра.

В июле 2019 года во время визита в Днепр президент Зеленский потребовал завершить строительство южной объездной дороги. Тогда заместитель главы Днепропетровского облсовета Святослав Олейник пообещал сделать дорогу за год и выделить часть денег на это из бюджета области.

Деньги из Бюджета Олейник действительно выделил. На аффилированные с ним фирмы поступило 200 млн грн, которые забрали у областных больниц, приостановив закупку медоборудования.

По данным ProZorro, с июля до начала сентября 2019 года, эти деньги получала компания «Спецдоррембуд» небольшими траншами, а в августе 2019 выводили уже по 10 млн гривен в день. По информации из YouControl, уполномоченным лицом компании официально числится скандальный «дорожник» Тарас Палий, партнер Святослава Олейника по фирме «УПС».

«Открытая Украина» отмечает, что небезызвестная компания «УПС» регулярно фигурировала в уголовных делах по отмыванию бюджетных денег и допускает грубейшие нарушения в ходе ремонта дорог, как, например, вышло с трассой P-73 Днепр-Никополь, на которой освоили 500 млн гривен бюджетных денег.

Среди бенефициаров «УПС» числилась словацкая фирма «Арограф», которой владела Ирина Гуназа, — член партии «Україна Майбутнього». Еще одним учредителем был и нынешний нардеп от «Слуги Народа» - Владислав Бородин, которого относят к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. Человеком Коломойского является и сам Святослав Олейник, о чем сообщали ранее в «Зеркале недели».

«Очевидно, пока областью руководит Святослав Олейник, а «УПС» выигрывает тендера, никакие обещания президента Зеленского по ремонту и строительству дорог выполнены не будут», - резюмирует издание.