«Партия «Перемога Пальчевского», имеет своего сторонника и свой электоральный сегмент, который составляет разочарованный избиратель Зеленского и «Слуги народа». Андрей Пальчевский со своей партией, по всем социологическим опросам, проходит в Киевский городской совет, где будет иметь свою депутатскую фракцию. Кроме того, Пальчевский успел прочно обосноваться на втором месте в рейтинге на выборах мера Киева, обходя более ресурсных кандидатов от партии власти Поэтому Пальчевский еще сможет преподнести сюрприз действующему мэру Виталию Кличко», - считает он.Также эксперт рассказал об амбициях Пальчевского в контексте всей Украины.«Кроме столицы Киева, у Пальчевского есть еще и всеукраинские амбиции, потому что партия «Перемога» будет выдвигать своих кандидатов в мэры и формировать списки на уровне городов, районов и областей. Партия «Перемога Пальчевского» нацеленная на участие в следующих парламентских выборах. Для решения таких амбициозных задач Пальчевскому нужны будут не только организационные, финансовые и кадровые ресурсы, но и время. В большинстве регионов Андрей Пальчевский уже запустил свою внешнюю рекламу, которая работает на узнаваемость лидера и партии в регионах», - поделился Октисюк.