Общественный деятель Андрей Пальчевский посетил космический фестиваль KOROLEV AVIA FEST, который проходит в Житомире, и рассказал, что по-настоящему объединяет украинцев

Об этом он поведал в видеозаписи, которую опубликовал в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.

По его словам, если что-то и объединяет украинцев, то это ракеты класса «земля-космос».

«Та самая, которую сделал наш житомирянин Королев Сергей Павлович. Запустили 60 лет назад – гудит до сих пор», – отметил он.

По его словам, это она понял после того, как посетил фестиваль KOROLEV AVIA FEST, который проходит на территории Житомирского аэропорта в рамках XIV международного авиаслета имени С. П. Королева.

«Все летное поле забито людьми, десятки тысяч людей. И вы знаете: никаких вопросов: чи то українська мова, или это русский язык. Счастье, радость и гордость. И никаких вам глечиков, никаких бджол, никаких особых там клятв в преданности нашей земле и бюджету, как это бывает с политиками. Есть гордость. Полетели 60 лет тому назад. А хотелось бы, чтобы и сейчас летали. Вот что нас объединяет!», – отметил Пальчевский.

Ранее мы писали о том, что Пальчевский откровенно рассказал о мотивах пойти в политику.

По словам лидера политсилы «Перемога Пальчевського», сам бы он никогда не занялся политикой, - если бы его не просили об этом люди.

«У нас просто больше нет вариантов: либо она, эта политика, грохнет нас, либо каждый из нас что-то попытается сделать», - метко выразился общественный деятель.

Напомним, Андрей Пальчевский призвал задуматься над последствиями отравления Навального.

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко.