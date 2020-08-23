Известный предприниматель рассказал, что, по его мнению, на самом деле объединяет украинцев.



«Если что-то объединяет украинцев, то это ракеты. Та самая, которую сделал наш житомирянин Сергей Королев. Запустили 60 лет назад, а гудит до сих пор. Сегодня был на Korolev Fest и там все взлетное поле забито людьми. И вы знаете, ни у кого не возникает вопросов касательно языка. Счастье, радость и гордость», - подчеркнул Андрей Пальчевский.



Также общественный деятель отметил, что украинские политики прячутся за патриотическими лозунгами, но не создают условий для развития страны.



«И никто не давал особых там клятв нашей земле и бюджету, как это бывает с политиками. Полетели 60 лет назад, а хотелось бы, чтобы и сейчас летали», - завершил он.



Ранее политолог поведал о всеукраинских амбициях политсилы "Перемога Пальчевского".