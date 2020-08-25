В преддверии местных выборов журналисты опросили политических экспертов о шансах на них нынешнего главы облсовета Святослава Олейника, пишет 49000.com.ua.

За всю свою карьеру Олейник не показал никаких результатов, в глазах избирателей Олейник — это полный ноль. Сейчас для людей важны реальные дела, а такой человек как Святослав Олейник не сделал для региона ничего. Очевидно, что победить на выборах он сможет, только используя административный ресурс, махинации и давление — заявил Председатель правления Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Станислав Жолудев.

Эксперт напомнил, что Святослав Олейник дважды был депутатом, а после Революции Достоинства он постоянно находился при власти в регионе. При этом, за все это время люди помнят только 3 его обещания, ни одно из которых он не выполнил. В частности, Олейник обещал завершить реконструкцию аэропорта в Днепре.

Согласно исследованиям, проведенным в Днепре агентствами «Социс» и «Рейтинг», Святослав Олейник является лидером недоверия жителей города и области. Об этом в своем Facebook рассказал известный политический аналитик Александр Кочетков.

В Днепре прекрасно помнят попытки Олейника перекрыть дороги во время карантина, коррупционные скандалы с ремонтом дорог, рухнувший в Алексеевке мост, мусорный коллапс, который он устроил в городе, воровство на медицине в пик распространения коронавируса и многие другие «заслуги».

О феноменальном антирейтинге Святослава Олейника рассказал в своем блоге также известный политолог Кирилл Сазонов. Эксперты сошлись в мнении, что главе облсовета не удается скрыть от людей масштабное воровство денег налогоплательщиков. Сейчас это особенно заметно — Олейник через свои скандальные фирмы осваивает сотни миллионов гривен на программе президента Зеленского «Велике будівництво».

В отношении всех фирм, которые курирует глава облсовета были открыты десятки уголовных дел, а размер украденных денег налогоплательщиков составляет более миллиарда гривен. Наиболее известное предприятие Олейника — «УПС» регулярно фигурирует в уголовных делах по отмыванию бюджетных денег еще со времен Партии Регионов.