Украина станет успешной страной лишь тогда, когда избавится от влияния иностранных кредиторов

Такое мнение " Главреду " озвучил политолог и журналист Юрий Романенко.

По его словам, в принятый парламентом законопроекте о ратификации кредитного соглашения с ЕС нет ничего удивительного.

"Евросоюз всегда жестко отстаивает свои цели - он не о благотворительности, он о кредитах под свои конкретные интересы. Это только у нас думают, что нам деньги дают лишь потому, что мы красивые. Европа старается держать все под контролем – экономику, промышленность, монополистов типа Укрзализныци. А Украина – это наркоман, который вечно бьется за возможность найти ресурс на очередную дозу. И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует", - отметил политолог.

Романенко подчеркнул, что Владимир Зеленский в этом вопросе пока ничем не отличается от своих предшественников.

"К примеру, в соседней Турции Эрдоган показал то, как надо правильно выстраивать суверенитет и на днях там открыли месторождение газа в Черном море, в то время как Украина 29 лет своей независимости страдает из-за нехватки газа, всё время только говоря о диверсификации поставок и увеличении добычи, ничего при этом не делая", - отметил политолог.

По его словам, Украина может избавиться от этой "зависимости" благодаря политической воле и интересу, а в противном случае страна продолжить "жить в долг".

"Иными словам, пока мы не начнем жить на то, что сами зарабатываем, сидя на этих займах-инъекциях мы будем спутаны обязательствами наших доноров", - заключил Романенко.

Ранее стало известно, при каких условиях МВФ готов дальше сотрудничать с Украиной.

Представитель фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что в программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.

Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.

Также мы сообщали, что Верховная Рада ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.

Льготный кредит будут выплачивать двумя траншами по 600 млн евро, срок кредита не превышает 15 лет (то есть срок погашения), а процентная ставка не превышает 2% годовых.

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