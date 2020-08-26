Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко лоббирует интересы агрхолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Как сообщает Знай.юа, об этом идет речь в материале портала Новости Сегодня.



Издание сообщает, что министр экономики тормозит передачу Фонду госимущества для приватизации ряда госпредприятий, задействованных в масштабных коррупционных схемах. В частности речь идет об Аграрном фонде, ГПЗКУ, ГП “Коневодство Украины”.



«Сегодня» напомнило, что Игорь Петрашко последние семь лет до назначения министром был неразрывно связан с агропромышленным холдингом Ukrlandfarming Олега Бахматюка. И сейчас продолжает лоббировать интересы компании на посту министра.



По словам экс-председателя Госрезерва Украины Ярослава Погорелого, министр пытается восстановить коррупционные схемы по закупке зерна в Госрезерв.

«Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене у агрохолдинга Ukrlandfarming владельцем которого является Олег Бахматюк. Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы Государственный резерв Украины, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди», - считает Погорелый.



Такую же цель усматривают эксперты и в намерении министра ликвидировать Госрезерв. В частности, практики рынка, с которыми пообщалось «Сегодня» по поводу ликвидации “закромов родины”, считают, что схема сводится к тому, чтобы законтрактовать у близких к Петрашко агроструктр “стратегический запас” зерна и оставить его им на хранение. А дальше, как объяснял уволенный Погорелый, появляется возможность продать это зерно по завышенным ценам, списав потери на "усушку-утруску".