Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в своем интервью изданию «Главком» заявил, что отклеил наклейку «Зе-команды» с мобильного телефона, а на выборах будет поддерживать Партию Шария и проект Андрея Портнова.

Олейник подчеркнул, что не поддерживает мэров-диссидентов, действующих вопреки карантинным ограничением центральной власти. Вместе с тем он выразил несогласие с кадровой политикой президентской команды и ее методами борьбы с коронавирусом.

«Думаете, если я не согласен с мэрами, что воюют с центральной властью, то я во всем поддерживаю эту власть? Я в ее лице поддерживаю целостность государства. А отклеил наклейку я из-за кадровой политики - это потраченное время, которое будет дорого нам стоить», - отметил глава Днепропетровского облсовета.

Также он раскритиковал решение Офиса Президента взвалить ответственность за борьбу с эпидемией ковид-19 в регионах на крупный бизнес.

«Это ж Президент определялся. Я вообще считаю такую ​​постановку вопроса ошибкой - никогда олигархи не подменят собой государство. Если представители крупного бизнеса готовы помогать, мы с удовольствием примем их помощь», - заявил он.