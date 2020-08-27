Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что сможет победить на досрочных президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Зеленского

Именно поэтому он решил возродить партию “УДАР” и вести ее на выборы отдельно, уверен блогер и политолог Кирилл Сазонов.

“Итак, Виталий Кличко таки решился возродить свою партию УДАР. Весьма эпично провел съезд в декорациях спорткомплекса “Олимпийский”, все - в солидном партийном красном цвете. Много пафоса в речах, присоединившийся к команде боксера футболист - Александр Шовковский. “Старые, проверенные кадры” вроде Оксаны Юринец (это цитата из представления ее мэром). Приближенные из КГГА. И главный месседж Кличко: партия УДАР идет на местные выборы отдельно”, - отметил Сазонов.

Итак, Виталий Кличко таки решился возродить свою партию УДАР. Весьма эпично провел съезд в декорациях спорткомплекса... Gepostet von Кирилл Сазонов am Mittwoch, 26. August 2020

Он подчеркнул, что тактика, которую избрал Виталий Кличко, в данной ситуации является вполне логичной.

“Ход вполне логичный. Даже если не сильно доверять социологам, сложно поспорить с тем, что по всем опросам Виталий Кличко уверенно побеждает и в первом и, вероятнее всего, во втором туре выборов мэра Киева. И на своем “несгораемом” рейтинге не менее уверенно протаскивает в Киевсовет фракцию УДАРа. И все это сейчас делается в первую очередь в качестве плацдарма для участие Кличко... во внеочередных президентских выборах. Да-да, не удивляйтесь, но так и есть”, - подчеркнул политолог.

По его данным, президент Владимир Зеленский предлагал Кличко пойти на выборы мэра Киева под флагами “Слуги народа”, но тот отказался.

“И это понятно. Такое предложение имело бы смысл год назад, на “подъеме” СН и “падении” столичного градоначальника. А сейчас у Виталия Владимировича рейтинг в Киеве больше, чем у “Слуг”. Причем, у последних поддержка избирателей день ото дня только падает. Да и свой проект - УДАР - заводить под знамена СН Кличко, памятуя печальный опыт “объединения” с БПП, конечно, не захотел”, - констатировал блогер.

Кроме того, он напомнил, что Кличко считает Зеленского слабым управленцем и не верит в его президентские перспективы.

“Лично Кличко считает, что Зеленский для страны - временное явление. Он, благодаря заверениям своих аналитиков, уверен, что нас ждут перевыборы. И, насколько мне известно, Кличко полагает, что он в этом случае как раз и окажется единственным сильный кандидатом на пост президента. Помните, как Кличко говорил о Зеленском: “Он напоминает пассажира, который попал в кабину пилота, и просит совета, как взлететь. Я не хотел бы очутиться в таком самолете”. Его мнение с тех пор не изменилось. А себя мэр в то же время считает, используя его же аналогию, настоящим профессиональным пилотом. И верит, что сможет вырвать штурвал из ослабленных рук “пассажира” Зеленского”, - резюмировал Кирилл Сазонов.