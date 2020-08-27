Офис президента Украины не позволял народному депутату Украины, председателю комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу вести переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем относительно экспорта украинской электроэнергии.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос Федерации рабочих топливно-энергетического комплекса Украины относительно того, был ли уполномочен Андрей Герус на ведение соответствующих переговоров.

"О предоставлении информации по вопросам, касающимся переговоров А. Геруса с министром энергетики Республики Беларусь сообщаем, что в профильных структурных подразделениях офиса Президента Украины запрашиваемая информация отсутствует», - отмечается в письме.

Федерация направляла запрос в связи с тем, что в соответствии со ст. 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", народный депутат Украины, который не имеет специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996г.No841/96 "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних сношений возложена на МИД Украины. Так же, в соответствии с указанным Указом, обязательному согласованию с МИД Украины подлежат выступления, официальные заявления и инициативы международного характера, подготовка международных двусторонних или многосторонних документов.

Напомним, в конце июля 2020 года Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако из-за нерыночных условий поставок и мизерных объемов, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

В ответ на сообщения о переговорах с Беларусью в МИД заявили, что Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины.

Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт. На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, которые вероятно связаны с главой парламентского комитета по вопросам энергетики.