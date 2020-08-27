Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что Зеленскому нужно положить конец насилию в Украине

Как передает Politeka.net, об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал у себя в Фейсбук (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Пальчевский отметил, что узнал о нападении с применением оружия на членов одной из политических партий, когда заехал к себе домой, возвращаясь из Ирпеня и Киевской области.

«С ужасом узнал, что расстрелян автобус и убиты двое представителей одной из политических партий. Убиты они, скорее всего, людьми, которые называют себя самозванными патриотами Украины. Началась целая кампания, о которой я предупреждаю руководство страны (и, надеюсь, лично предупредить первое лицо страны) по дискредитации сегодняшней власти», - заявил Пальчевский.

Он отметил, что нынешняя власть наворотила «черт знает чего», но обвинить их в измене Родине, не честно.

«Если Владимир Зеленский не применит власть, и не положит конец насилию, которое начинает подыгрываться бывшими хозяевами страны, которые маршируют тут, устроив в течение пяти лет бойню и нищету для народа, а сейчас прикидываются патриотами №1, а на самом деле являются самозванцами, будет еще хуже. Будьте бдительны!», - подвел итог Пальчевский.

нет насилию!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 27. August 2020

Напомним, что Пальчевский запланировал построить в Киеве 12 станций метро.

А еще Politeka писала, что Андрей Пальчевский обратился к украинцам перед выборами: "Надо показать власти, что она ведет нас не туда!".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам".