Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский представил свою команду на стадионе в г. Бровары во время визита в Киевскую область
Андрей Пальчевский посетил Броварской завод строительных конструкций, где пообщался с трудовым коллективом.
«Приятно видеть, что более 40% объектов жилой недвижимости в Броварах построены заводом только за последние 10 лет. Это более 100 тысяч квадратных метров жилья. Нам нужны такие мощные бюджетообразующие заводы в каждом городе нашей страны, чтобы создавать рабочие места, давать людям работу и развивать экономику», – заявил Андрей Пальчевский.
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Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский.