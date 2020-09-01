Поднятие танкера "Делфи" не повлекло загрязнения Черного моря

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг-его транспортировка из акватории возле пляжа "Дельфин".

Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнение или превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не выявлено.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Одесской области продолжают ежедневно мониторить акваторию в районе затонувшего танкера и брать пробы воды на анализ. Если состояние воды будет меняться - буду сообщать.

Надеюсь также на успешную транспортировку танкера с места его аварии. Кроме того, это даст возможность деи провести полные расчеты убытков, которые судно нанесло окружающей среде.