Под Офисом Генерального прокурора состоялся пикет представителей трудового коллектива производителя снеков с требованием активизировать расследование дел против рейдеров в погонах

Как передает Антикор, по мнению представителей завода, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора вместо быстрого и объективного следствия пытается затормозить дела против рейдеров, при этом идя на нарушения положений и допуская конфликт интересов.

В июне 2020 года группа рейдеров из числа сотрудников силовых органов пыталась захватить контроль над производственным комплексом ООО «Волана», где производятся «семки» и другие украинские снеки. Районный суд в Сумской области принял определение о наложении ареста на имущество завода по делу, к которому предприятие не имело никакого отношения. После общественного резонанса и протестов работников завода постановление было отменено в апелляционном суде, а против рейдеров возбуждены уголовные производства в ГБР. Один из подозреваемых, первый заместитель прокурора Сумской области А. Рубан, был уволен из органов прокуратуры во время аттестации, на основе материалов этого дела.

Однако, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора начала «тормозить» расследование дел против прокуроров и следователя СБУ. Юристами предприятия подано в Генеральную инспекцию офиса Генерального прокурора более 10 жалоб на действия работников прокуратуры Сумской области: прокурора Жернового А. М., начальника отдела Волобуева Б. С. и первого заместителя прокурора области Рубана А. П. Однако ни одного служебного расследования не начато, все жалобы направлены по принадлежности в прокуратуру Сумской области, то есть те, кто мог совершить правонарушение – рассматривают на себя жалобы.

В части уголовных производств прокуроры не назначены, группы прокуроров не сформированы, хотя с момента регистрации производств прошло более месяца. А там, где прокуроры назначены - они имеют историю отношений с подозреваемыми, что расценивается как конфликт интересов.

В настоящее время, старшим группы прокуроров в уголовном производстве является прокурор отдела прокуратуры Сумской области – Быченко Д. В., который вместе работал с фигурантами уголовного производства с Жерновым А. М. и Волобуевым Б. С. в отношении которых осуществляется досудебное расследование, которые в 2017 году вместе работали в следственном отделе прокуратуры Сумской области, и Волобуев Б. С. даже был руководителем Быченко Д. В.

Также, в состав группы прокуроров входит Горобец Е. М., Никитченко В. Г., Бережной Б. А., Бережной Б. А., Гладушка А. А. которые вместе работали с фигурантами уголовного производства с Жерновым А. М. и Волобуевым Б. С. в отношении которых осуществляется досудебное расследование, которые в 2017 году вместе работали в следственном отделе прокуратуры Сумской области, и Волобуев Б. С. был их руководителем.

Представители предприятия требуют у Генпрокурора разобраться в названных злоупотреблениях и принять меры по проведению беспристрастного и объективного расследования, наказания виновных в рейдерстве и очистке органов прокуратуры от нечестных сотрудников.