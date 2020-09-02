Российский политик Владимир Жириновский и его партия ЛДПР раскритиковали украинские власти

Как передает Politeka.net, соответственное сообщение было размещено на официальном Telegram-канале ЛДПР.



Упразднения в Украине русскоязычных школ и перехода на обучение на украинском языке назвали "оскорблением".

"Праздник День знаний, в Украине оказался безрадостным для тех детей, которые хотели учиться на русском языке. Решение местных властей запретить обучение на русском языке – это оскорбление", - говорится в сообщении.

Жириновский потребовал "предпринять все меры", чтобы русскоязычные школы были во всех странах бывшего Советского Союза, включая Украину.

"Мы должны принять все меры, чтобы восстановить русские школы и на Украине, и в Прибалтике, и в любой другой точке бывшего СССР. Запрет на русский язык – это чудовищно, это нарушает все международные законы. А ООН молчит, ПАСЕ молчит. Раз удар по русским – пусть бьют. Но все должны понимать, что такая политика вызывает только озлобление, и час расплаты настанет", – заявил одиозный российский политик.

Ранее мы сообщали, что комик Владимир Данилец озвучил мысль, что в Украине не нужно вводить квоты не украинский язык

По его словам, даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

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