Российский политик Владимир Жириновский и его партия ЛДПР раскритиковали украинские власти
Как передает Politeka.net, соответственное сообщение было размещено на официальном Telegram-канале ЛДПР.
Упразднения в Украине русскоязычных школ и перехода на обучение на украинском языке назвали "оскорблением".
"Праздник День знаний, в Украине оказался безрадостным для тех детей, которые хотели учиться на русском языке. Решение местных властей запретить обучение на русском языке – это оскорбление", - говорится в сообщении.
Жириновский потребовал "предпринять все меры", чтобы русскоязычные школы были во всех странах бывшего Советского Союза, включая Украину.
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"Мы должны принять все меры, чтобы восстановить русские школы и на Украине, и в Прибалтике, и в любой другой точке бывшего СССР. Запрет на русский язык – это чудовищно, это нарушает все международные законы. А ООН молчит, ПАСЕ молчит. Раз удар по русским – пусть бьют. Но все должны понимать, что такая политика вызывает только озлобление, и час расплаты настанет", – заявил одиозный российский политик.
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