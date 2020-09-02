Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский заявил, что его политическая сила «Перемога Пальчевского» стала альтернативой для всех украинцев, которые перестали доверять нынешней власти

Такую позицию политик выразил в интервью телеканалу News One.

«Мы здесь надолго и всерьез. Наша партия «Перемога Пальчевского» создана потому, что образовалась зона недоверия к новоизбранным и староизбранным политическим игрокам, которых народ хочет отнести на свалку истории. Поэтому должны быть другие люди», – сказал Андрей Пальчевский.

Он также рассказал, почему создал политическую силу «Перемога Пальчевского» и как отбирает людей в свою команду.

«Под давлением множества киевлян я решил идти на выборы. «Перемога Пальчевского» – это всеукраинская партия. Прочувствовал это лично, во время поездки в Ровенскую область. Я отбирал людей, которые пойдут от нашей команды на выборы. К примеру, Виталий Герман, который пойдет на мэра Ровно, он всю жизнь проработал в местном самоуправлении. Сейчас у него появилась возможность выдвигаться», – отметил Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Политик уже представил в Киевской и Ровенской областях команду партии, которая будет принимать участие в местных выборах 25 октября этого года. В ближайшие месяцы Пальчевский планирует представить свою команду по всей Украине.