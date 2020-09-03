Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генерального прокурора Ирину Венедиктову призвали разобраться преступным мошенничеством представителей украинской власти
Соответствующие обращения направили председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»
Депутаты сообщают, что в 2014 году спикер ВР Турчинов и Президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады.
По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий.
С информацией об этом уголовном правонарушении Медведчук и Кузьмин обратились к председателю Верховной Рады Украины и генеральному прокурору.
Пенсионеров отрезвят новыми штрафами, кто в зоне риска: "Урежут выплаты после..."
Киркоров ошеломил детским фото и школьным аттестатом: "Все девчонки влюбились в эти..."
Орбакайте показала счастливую красавицу-дочь, Киркоров не устоял: «Просто модель!»
Внезапно скончалась звезда группы «Фристайл», раскрыты детали трагедии: «Ну вот и всё...»
Эту общеизвестную информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала «соображениями и допущениями».
26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.
Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений.