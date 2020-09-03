Николай Томенко прокомментировал исключение нардепа из президентской фракции "Слуга народа"
Об этом Николай Томенко пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Далее приводим слова автора без комментариев.
Второй день продолжается дискуссия об исключении одного депутата из фракции слуги народа.
Большинство блогеров и экспертов осудили провластную фракцию и поддержали принципиального депутата, который боролся сначала с преступным окружением Зеленского, а впоследствии и самим Зеленским.
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Моя позиция такова:
если депутат считает деятельность своей фракции и своей власти преступными, то он самостоятельно должен выйти из этой фракции и перейти в оппозицию к власти.
Смотри правильный пример Томенко, который самостоятельно вышел из фракции, потому что критиковал деятельность Президента и правительства в кадровой, социальной и гуманитарной сферах.
Зато, в предыдущем созыве ВР были и другие депутаты, которые назвали себя неглупыми, потому что считали правильным напалмом выкуривать коррупционную деятельность Президента и принципиально находиться в составе фракции этого же Президента.
Есть также много хитросделанных депутатов, как в предыдущих так и в нынешнем составе ВР.
Эти политики, сначала разоблачают коррупционную деятельность своих провластных и нечестных фракций, а затем переходят в "некоррупционные и честные" группы известных олигархов.
Итак, в сухом остатке:
исключение из фракций я не считаю преступлением;
переход из фракций в группы имени олигархов я называю прагматизмом, точнее цинизмом;
правильным считаю, самостоятельным выход из фракции в условиях коррупционной деятельности ее руководителей. Даже если этот выход будет иметь следствием потерю мандата.
Потому что лучше сохранить достоинство и потерять мандат, чем наоборот.