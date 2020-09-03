Николай Томенко прокомментировал исключение нардепа из президентской фракции "Слуга народа"

Об этом Николай Томенко пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Второй день продолжается дискуссия об исключении одного депутата из фракции слуги народа.

Большинство блогеров и экспертов осудили провластную фракцию и поддержали принципиального депутата, который боролся сначала с преступным окружением Зеленского, а впоследствии и самим Зеленским.

Моя позиция такова:

если депутат считает деятельность своей фракции и своей власти преступными, то он самостоятельно должен выйти из этой фракции и перейти в оппозицию к власти.

Смотри правильный пример Томенко, который самостоятельно вышел из фракции, потому что критиковал деятельность Президента и правительства в кадровой, социальной и гуманитарной сферах.

Зато, в предыдущем созыве ВР были и другие депутаты, которые назвали себя неглупыми, потому что считали правильным напалмом выкуривать коррупционную деятельность Президента и принципиально находиться в составе фракции этого же Президента.

Есть также много хитросделанных депутатов, как в предыдущих так и в нынешнем составе ВР.

Эти политики, сначала разоблачают коррупционную деятельность своих провластных и нечестных фракций, а затем переходят в "некоррупционные и честные" группы известных олигархов.

Итак, в сухом остатке:

исключение из фракций я не считаю преступлением;

переход из фракций в группы имени олигархов я называю прагматизмом, точнее цинизмом;

правильным считаю, самостоятельным выход из фракции в условиях коррупционной деятельности ее руководителей. Даже если этот выход будет иметь следствием потерю мандата.

Потому что лучше сохранить достоинство и потерять мандат, чем наоборот.