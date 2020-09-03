Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный объяснил, почему бизнес должен быть заинтересованным в качественном рыночном надзоре от ГЭИ

Об этом он пишет на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

Рыночный надзор - это деятельность уполномоченных органов, направленная на обеспечение соответствия продуктов определенным нормативным требованиям.

Госэкоинспекция, согласно постановлению КМУ от 28.12.2016, осуществляет рыночный надзор за таким видом продукции, как автомобильные бензины, дизельное, судовое и котельное топливо. То есть, мы осуществляем надзор за тем, чтобы эти продукты соответствовали специализированному техническому регламенту, утвержденному постановлением КМУ от 01.08.2013 № 927.

Итак, проверка качества топлива на АЗС-это работа Госэкоинспекции. Так в первом полугодии текущего года Госэкоинспекцией проведено 420 проверок АЗС по соблюдению требований Технического регламента, наложено штрафных санкций на сумму свыше 1,8 млн грн. А за не допущение государственных инспекторов к осуществлению рыночного надзора предусмотрен штраф в размере 10 тысяч необлагаемых минимумов, что составляет 170 тыс. грн.

Испытания топлива на выполнение требований Технического регламента проводятся аккредитованными испытательными лабораториями, которые определяются по результатам тендера.

Качественный рыночный надзор может пойти на пользу и самому бизнесу, который проверяется, потому что:

☑способствует открытости предприятия, что привлекает потенциальных покупателей;

☑предоставляет бизнесу бесплатную информацию о состоянии его продукции, таким образом мотивируя повышать ее качество;

☑продукция становится безопаснее для потребителей и экологичнее для природы.

Поэтому сегодня работаем над тем, чтобы сделать процедуру рыночного надзора более понятной и четкой. Сейчас Госэкоинспекция рассматривает вопрос об однозначности, согласованности, внесении уточнений в регуляторные акты, в частности в направлении рыночного надзора, проведения испытаний.