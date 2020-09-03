Такое мнение на своей странице высказал Владимир Цыбулько и рассказал об особенностях избирательной кампании на местах.
"Местная кампания отличается от общенациональной техническими элементами. Выбирая же мэра или депутата районного совета избиратель хочет понимать за кого он голосует. Здесь играет элемент доверия между обществом и политиком. Поэтому Пальчевский вышел за пределы Киева и поехал в Ровно представлять свою команду. Он неоднократно декларировал общеукраинские амбиции и сегодня подтверждает серьезность этих намерений прямыми действиями", - отметил он.
Также политолог обратил внимание на то, как Пальчевский приобретает новых сторонников благодаря прямому общению с людьми.
"В то же время, помимо прямых электоральных дивидендов от знакомства своих кандидатов с людьми, Пальчевский запускает и другой важный фактор избирательного процесса – живой коммуникации со своим избирателем. Никто не отменял любимую тезис американских политтехнологов о том, что количество пожатых рук во время кампании равноценно конвертируются в количество голосов в день выборов", - заключил Цыбулько.
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Напомним, 1 июля была зарегистрирована всеукраинская партия "Победа Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский. Вчера, 2 сентября Андрей Пальчевский представил свою команду в Ровно.