Сегодня в Киеве, в пресс-центре «Украинских новостей», прошла пресс-конференция «Проблемы в украинской киноиндустрии».



Как пишет



Об этом сообщил с места событий корреспондент издания Journalist.



По мнению участников пресс-конференции, Ткаченко - мошенник, и все его действия нацелены на то, чтоб отобрать у страны ее культуру, уничтожить украинский кинематограф и успеть заработать денег, имея полномочия министра.



Участники вынуждены были выйти с публичным обращением к общественности для того, чтобы заставить власть обратить внимание на то, что позволяет себе министр Ткаченко, и чтобы сохранить один из самых знаковых объектов для украинского кино - Одесскую киностудию. Как пишет Антикор , участниками конференции стали представители общественных организаций, а именно – «Гильдия кинематографистов Одессы», «Ми разом», которые выступили против мошенничества нынешнего министра культуры и информационной политики, господина Ткаченко.Об этом сообщил с места событий корреспондент издания Journalist.По мнению участников пресс-конференции, Ткаченко - мошенник, и все его действия нацелены на то, чтоб отобрать у страны ее культуру, уничтожить украинский кинематограф и успеть заработать денег, имея полномочия министра.Участники вынуждены были выйти с публичным обращением к общественности для того, чтобы заставить власть обратить внимание на то, что позволяет себе министр Ткаченко, и чтобы сохранить один из самых знаковых объектов для украинского кино - Одесскую киностудию.

«Одесская киностудия – это не просто производитель качественного кинопродукта, это — живая история украинской киноиндустрии. А сегодня ее хотят превратить в коммерческую площадку, не имеющую никакого отношения к искусству кино.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, якобы продавший свой пакет акции киностудии, в реальности остается ее хозяином. И по данным одесских активистов, его планы заключаются в использовании земли киностудии в коммерческих целях, а не в многократно заявленной модернизации легендарного объекта. С одной стороны, у Ткаченко, как у министра культуры, есть все полномочия, чтобы помочь развитию украинского кино и поддержать наших талантливых режиссеров, сценаристов, актеров и специалистов в сфере создания кино. С другой – мы видим абсолютно обратную ситуацию: желание использовать эти возможности исключительно в личных целях.

Надо понимать, что для одесситов их киностудия — это не просто комплекс зданий и территория, это — история города, вписанная в мировую киноиндустрию. И люди с активной гражданской позицией просто не позволят разрушить эту ценность в угоду чьей-то выгоде», — заявил активист Виталий Плескач.

Он также отметил:

«Ткаченко не только забрал в свое подчинение сферу культуры, но и влияет на информационные потоки. Человек, который с экранов телевизора ратует за свободу слова, по факту даеты команды информационным ресурсам о том, какой материал размещать, а какой нет. В проведении этой пресс-конференции нам отказали несколько больших информационных площадок. Например, агентство «Укринформ» отказало в проведении нашей пресс-конференции, сославшись на технические проблемы. Однако из официальных источников мы знаем, что это связанно с запретом от Александра Ткаченко. Мы со своей позицией оказались под негласным запретом со стороны министерства. Но давление — это точно не те шаги, которых мы ждем от министра».

Журналист, активист, блогер Ярослав Бондаренко заявил, что Ткаченко является «мошенником, рейдером и преступником».

«Таким людям не место во власти и на государственных должностях. Этот человек нечестным мошенническим, рейдерским методом хочет завладеть государственным имуществом, в частности, речь идет про Одесскую киностудию. Такой человек должен быть за решеткой, а не во власти. Существует множество документов, которые подтверждают факт того, что господин Ткаченко совместно со своими подельниками, в том числе с Ларисой Петасюк, нарушают украинское законодательство, мошенничают и наглым образом пытаются отобрать у страны то, что им не принадлежит. А это, согласно уголовному кодексу - до 12 років позбавлення волі», — сказал Бондаренко.

Глава ОО «Гильдия кинематографистов Одессы» Максим Фирсенко отметил, что с 2006 года Александр Ткаченко уже не скрывал, что является акционером «Одесской киностудии», и что он обещал действовать в интересах киностудии, обещал развивать ее, обещал привлечения инвестиций исключительно частных.

«Сейчас господин Ткаченко вместе со своим партнером намерены захватить всю киностудию и построить на ее территории несколько сооружений кинематографического назначения. Было озвучено, что одно из сооружений, это будут апартаменты для кинематографистов. Но мы все понимаем, что такое апартаменты в рекреационной зоне. Для понимания — во владении Одесской киностудии 6 га земли и 11 га склонов. Мы понимаем, что никаких апартаментов для кинематографистов не будет. То есть, скорее всего, будет очередная элитная застройка, и где-то рядом маленькая пристройка с табличкой «Одесская киностудия»».

В свою очередь, заместитель председателя «Гильдии кинематографистов Одессы» Дмитрий Гроховский рассказал, следующее:

«Было ГП “Одесская киностудия”, было ООО “Новая киностудия”, а два юридических лица создали еще одно юридическое лицо ЗАО “Одесская киностудия”. Одесская киностудия на данном этапе не снимает ни одного собственного фильма.

Только приблизительные убытки, которые понесла Одесская киностудия за все эти годы, с тех пор, как возник вопрос приватизации, это минимум от $1 млрд до $3 млрд в год, а, следовательно, не менее $15 млрд за все время».

А адвокат, представитель ОО «Гильдия кинематографистов Одессы» Наталья Мороцкая обратила внимание на роли Петасюк в процессе приватизации киностудии.

«Хочу отметить, что есть такая дама Петасюк, которая работает в Министерстве культуры Украины, она сейчас является заместителем министра культуры и информационной политики. Так вот она на время событий, о которых рассказывают представители Гильдии, была руководителем юридической службы, которая в разные годы по-разному называлась. Без подписи этой дамы ни один документ бы не прошел на приватизацию. Так же, как и без подписей руководителей фонда госимущества, поэтому мы говорим о том, что эта дама закрывала глаза на упомянутые допущенные правонарушения, и разрешила приватизацию. Хотя она представляла государственный орган. Поэтому говорим о явном конфликте интересов, который есть в том числе и у господина Ткаченко», — сказала Мороцкая.