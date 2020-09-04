Анатолий Октисюк в своей колонке прокомментировал поездку лидера партии "Перемога Пальчевского" в Ровно, во время которой он представил свою команду

"Лидер партии «Перемога» Андрей Пальчевский, судя по всему, хочет строить свою партию по меритократическому принципу, когда важны не количество людей, а качество, компетенции и идеологический настрой сторонников. По мнению Пальчевского, только идеологически настроенные и подготовленные члены партии могут изменить свои города и громады, а также отстаивать интересы своих избирателей. Поэтому Пальчевский не гонится за красивой медиа картинкой и массовыми скоплениями якобы сторонников партии, делая акцент на качественном подходе в партийном строительстве", - резюмировал он.

Также эксперт отметил, что тур Пальчевского в регионы положительно отразится на общенациональном рейтинге его политсилы.

"Личные поездки лидера Пальчевского в регионы – это хороший месседж для своих сторонников и неопределившихся избирателей, которые разочаровались в Зеленском и «Слуге народа», и ищут себе альтернативу. Такие поездки будут позитивно сказываться на увеличении узнаваемости политика в регионах. Формирование новых партийных сетей и баз сторонников неизбежно приведет и к росту рейтингов партии «Перемога» в регионах", - отметил Анатолий Октисюк.

Ранее политолог Владимир Цибулько заявлял, что поездка Пальчевского в Ровно демонстрирует запрос на умеренных политиков в Западной Украине.