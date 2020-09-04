Политика совсем понесло не в ту сторону

Российский политик Владимир Жириновский взорвался угрозами в сторону Украины, Прибалтики и Польши

В частности, скандальный политик отреагировал угрозами на поддержку Украиной, Польшей и Прибалтикой протестующих в Беларуси. При этом он выступил с предложением о том, что Россия должна начать масштабные военные учения на западных границах, пригнав туда танки.

Такое заявление прозвучало от него в одном из эфиров для пропагандистких СМИ.

При этом он заявил, что Россия должна поспешить и спасти Беларусь, наказав тех, кто ей угрожает. Правда, кто именно, скандалист не уточнил.

Кроме того, он озвучил обвинения в сторону Украины, Литвы и Польши, заявив, что в Беларусь якобы пробрались диверсанты, поэтому РФ должна их всех нейтрализировать и арестовать.

«В Украине есть лагеря, где готовят экстремистов и радикалов, для отправки в Беларусь, нам нужно уничтожить их лагеря», — говорит российский политик.

Жириновский призвал привести российскую армию в полную боеготовность, чтобы продемонстрировать Киеву, Вильнюсу и Варшаве, с кем они имеют дело.

«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — подытожил неадекватный российский политик.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.