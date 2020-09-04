Политик выступил с видеообращением на своей странице в Facebook.

«Позиция строго проукраинская. Мы за добрососедство со всеми, но при условии выполнения тех соглашений, которые ни в коем случае не будут ущемлять права Украины и украинцев на родные земли», - заявил он.

Также лидер партии «Перемога Пальчевского» сакцентировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

«Без сдачи и капитулянтства. Кстати, вы обратили внимание, что традиционно русскоязычные области требуют от Банковой, чтобы соблюдались интересы украинцев в первую очередь. Мир-миром, но интересов своей земли мы не отдадим», - подчеркнул Пальчевский.