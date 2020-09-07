Алексей Кущ описал модель рынка газа, которую разработала его политическая сила.

«В партии «Перемога Пальчевського» мы предлагаем создать в Киеве коммунальный газовый резерв. Он будет производить закупки газа, начиная с мая по август, когда цены на газ находятся на минимуме, а позже продавать населению по «летним» ценам. Это даст возможность снизить на 30-40% тариф на отопление и горячую воду, при этом увеличив транспортную составляющую в тарифе на 20-30% - а это дополнительные сотни миллионов гривен в развитие инфраструктуры», - отметил эксперт.

Кроме того, экономист сделал прогноз касательно роста цен на коммунальные услуги грядущей зимой.

«На ближайший отопительный сезон действующая власть подготовила совместно с МВФ подарок под елочку в виде «рыночных тарифов». При том, что сам Кабмин в своем прогнозе экономического развития прогнозирует рост цены на газ на «рынке» выше 200 дол. за тыс. м. куб., что с учетом всех накруток будет означать цену для потребителя в 10 000 грн. за тыс. м. куб. Не говоря уже о том, что цена Гкал на отопление и тариф на горячую воду также вырастут в несколько раз», - подчеркнул Кущ.

Ранее, представитель «Перемоги Пальчевского» предлагал освободить мелких предпринимателей от налогов.