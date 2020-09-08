Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет воспользоваться неопытностью Владимира Зеленского, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине
Такое мнение озвучил журналист Виталий Портников в статье на "Еспересо".
По его словам, перемирие на Донбассе было объявлено вовсе не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы углубить пропасть между властью и патриотической частью общества.
"Чтобы заставить Зеленского молчать, когда гибнут украинские солдаты – в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы заставить Зеленского не реагировать, когда со своими ультиматумами выступает какой-то Пушилин – в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы вместо жесткой реакции пытаться "достучаться" до Лаврова, чтобы тот рассказал Путину, какие нехорошие люди мешают перемирию", - уверен журналист.
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Портников отметил, что российскому президенту все таки удалось частично достичь своих целей.
"Это его (Путина - ред.) операция. И он не просто топит Зеленского – он его притапливает, топит понемногу, осторожно. Российский президент делает это для того, чтобы окончательно лишить свою жертву ориентации в том, что происходит вокруг", - считает журналист.
Напомним, 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь, а уже 6 сентября, вооруженные формирования РФ обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего ранен украинский военный.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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