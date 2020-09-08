А как вы относитесь к перемирию на фронте?

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет воспользоваться неопытностью Владимира Зеленского, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине

Такое мнение озвучил журналист Виталий Портников в статье на "Еспересо".

По его словам, перемирие на Донбассе было объявлено вовсе не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы углубить пропасть между властью и патриотической частью общества.

"Чтобы заставить Зеленского молчать, когда гибнут украинские солдаты – в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы заставить Зеленского не реагировать, когда со своими ультиматумами выступает какой-то Пушилин – в надежде, что "это не Путин" и перемирие сохранится. Чтобы вместо жесткой реакции пытаться "достучаться" до Лаврова, чтобы тот рассказал Путину, какие нехорошие люди мешают перемирию", - уверен журналист.

Портников отметил, что российскому президенту все таки удалось частично достичь своих целей.

"Это его (Путина - ред.) операция. И он не просто топит Зеленского – он его притапливает, топит понемногу, осторожно. Российский президент делает это для того, чтобы окончательно лишить свою жертву ориентации в том, что происходит вокруг", - считает журналист.