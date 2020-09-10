Принятие законопроекта "О государственном экологическом контроле" имеет большое значение

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает "Знай".

Приводим слова автора без комментариев.

Поддержал доработку законопроекта»О государственном экологическом контроле".

Сегодня принял участие в онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования. Обсудили проект закона №3091 «О государственном экологическом контроле».

Принятие этого законопроекта – насущный вопрос для работы Госэкоинспекции. Без качественного рамочного закона ГЭИ не может выполнять свои функции эффективно и в полном объеме. Так, только в течение этого года инспекцию 99 раз не допускали к плановым проверкам и 232 раза – к внеплановым, ведь штраф насчитывает всего 750 гривен. Кроме того, на сегодня значительная часть функций ГЭИ дублируется другими государственными учреждениями, что создает лишние преграды.

Новый законопроект повышает штрафы за недопуск ГЭИ к проверкам, усиливает ответственность за природоохранные нарушения, устраняет дублирование функций и обеспечивает открытость экологического контроля.

Но в то же время я уверен – в таком виде, как сейчас, проект закона требует доработки. И вот почему:

1 некоторые нормы, прописанные в законопроекте, создают чрезмерное количество полномочий для Госэкоинспекции. Пообщавшись с различными объединениями бизнеса и общественностью, пришли к выводу, что должен быть создан некий законодательный «предохранитель», который позволит сбалансировать государственный контроль, тем самым упредить инспекторов ГЭИ от злоупотреблений.

2 отсутствует закрепленная нормами возможность деи работать в ночные часы и в выходные. Крупные предприятия-загрязнители сегодня нередко включают свои мощности в то время, когда инспекция не работает, ведь в эти часы и дни ГЭИ по закону не может быть допущена к проверке.

Законопроект №3091 необходимо отозвать и как можно быстрее доработать. Государственная экологическая инспекция и дальше будет активно приобщаться к рабочим группам по проекту этого закона, ведь от его принятия зависит наша работа.