Законопроект о повышении ответственности за несоблюдение экологического законодательства (№3597) предусматривает введение необоснованных штрафов и является популистским.

Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

«Этот законопроект выглядит достаточно популистски и, по моему мнению, готовился под выборы, потому что вопросы экологических финансов должны решаться в комплексе. Нужно рассматривать, и какого размера должны быть штрафы, и какого размера ущерб должны платить промышленные предприятия, и какой должен быть экологический налог по разным статьям», - рассказал Антипов.

По его словам, предлагаемое в законопроекте №3597 ужесточение ответственности совершенно необоснованно, и экологи не готовы это поддержать.

«Законопроект 3597 - я там не увидел обоснования увеличения штрафов. Напоминаю, это штрафы, которые накладываются на физических лиц, это не на предприятия, это на конкретных людей. То есть, там штрафы увеличиваются до 27, до 30 тысяч гривен, которые будут накладываться на людей, у которых зарплата 10. И я вам могу сказать из нашей практики, зачастую эти должностные лица не являются виновниками некоторых сложившихся ситуаций. На них давит их начальство, а потом они будут платить эти штрафы», - объяснил Антипов.

Напомним, ранее стало известно, что экологический комитет Верховной Рады отправил на доработку законопроекты об экологическом контроле, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение окружающей среды) (№3597).

Ранее президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.