Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" спрогнозировал, что местные выборы могут перенести под предлогом эпидемии коронавируса.

Об этом Андрей Пальчевский сказал в интервью телеканалу 112 Украина.

"Много началось разговоров о том, что выборы перенесут. Их перенесут. Много делает правительство, чтобы вогнать в головы людей, что ходить на выборы очень опасно и лучше побыть дома. Таким образом они работают, убирая протестный электорат", – заявил он.

Политик считает, что с приближением местных выборов будет усиливаться противостояние между местной и центральной властью.

"По мере приближения выборов 25 октября, когда наверх будут докладывать о реальном положении дел, я думаю, у первых лиц возникнет дрожь в руках и ногах. Они поймут, что как только местные власти будут представлять другие политические партии, начнется фронда. Где-то тихая, а где-то вовсе не тихая, как это происходит в Тернополе, где появились проблемы с выполнением распоряжений центральной власти", – сказал Пальчевский.

Он также привел пример высокого уровня доверия между шведским народом и правительством благодаря четкому соблюдению всеми без исключения карантинных норм во время эпидемии.

"Шведы показали пример, когда народ доверяет правительству, а правительство народу. И руководители страны не выходят, хихикая, без масок, а у остальных требуя маски. В Швеции это не проходит. Там что премьер, что последний трубочист одинаково себя ведут. И вот эта честность, которая возникла между теми, кто определяет, как стране себя вести, и народом делает маленькую Швецию большой. А у нас правила прописываются так: вам маски на Троещине, вам маски в Херсоне, а мы потусуемся в центре Киева и заплатим штраф стоимостью одной элитной бутылки", – подчеркнул Андрей Пальчевский.