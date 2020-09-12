Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный поделился результатами Госэкоинспекции за неделю
Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает znaj.ua.
С 4 по 10 сентября Госэкоинспекция:
• провела 563 проверки на 296 объектах;
• составила 619 протоколов об административных правонарушениях;
• 165 тыс грн – наложены штрафные санкции;
• 179 тыс грн – взыскано в государственный бюджет;
• более 12 млн грн рассчитано за нарушение требований
природоохранного законодательства;
• 597 тыс грн – предъявлено претензий;
• почти 390 тыс грн – взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке.
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства были из-за незаконной рубки деревьев.
На Винниччине
Более 1,1 млн грн убытков рассчитано за повреждение 560 сосен в селе Подлесовка Ямпольского района. Для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности материалы направлены в Ямпольского отделения полиции Могилев-Подольского отдела полиции ГУ НП в Винницкой области.
На Тернопольщине
Почти 7,4 млн грн убытков рассчитан за порубку 269 деревьев в полосе отвода автомобильной дороги С201001 (Лановцы – Теофиполь), что в селе Москаливка Лановецкого района. Для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности материалы направлены в отдел СУ ГУНП в Тернопольской области.
На Черниговщине
Почти 2,4 млн грн убытков начислено за незаконную рубку деревьев на территории урочища "Борисківщина" и "Липняк Пономарка" в пределах Боблотницької сельского совета Талалаевского района. Для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности материалы направлены в Талалаевского ОП Прилуцкого ГУ НП в Черниговской области.