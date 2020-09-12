Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный поделился результатами Госэкоинспекции за неделю

С 4 по 10 сентября Госэкоинспекция: • провела 563 проверки на 296 объектах; • составила 619 протоколов об административных правонарушениях; • 165 тыс грн – наложены штрафные санкции; • 179 тыс грн – взыскано в государственный бюджет; • более 12 млн грн рассчитано за нарушение требований природоохранного законодательства; • 597 тыс грн – предъявлено претензий; • почти 390 тыс грн – взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке.

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства были из-за незаконной рубки деревьев.

На Винниччине Более 1,1 млн грн убытков рассчитано за повреждение 560 сосен в селе Подлесовка Ямпольского района. Для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности материалы направлены в Ямпольского отделения полиции Могилев-Подольского отдела полиции ГУ НП в Винницкой области.

На Тернопольщине Почти 7,4 млн грн убытков рассчитан за порубку 269 деревьев в полосе отвода автомобильной дороги С201001 (Лановцы – Теофиполь), что в селе Москаливка Лановецкого района. Для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности материалы направлены в отдел СУ ГУНП в Тернопольской области.