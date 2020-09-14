«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в том, что на полуострове сложидась катастрофическая ситуация с водой

На своей странице в соцсети представитель оккупационных властей заявил, что Киев совершил преступление, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому Крым получал 80% пресной воды, передает Politeka.net.

Он уверен, что водной блокадой Украина «наказала» крымчан за «свободный выбор» и нарушила международные правозащитные документы.

«Это можно расценивать, как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную государственную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека», – говорится в сообщении Аксенова.

При этом он призвал российские власти возбудить уголовные дела против «организаторов водной блокады», пригрозив в дальнейшем и международным трибуналом.

В свою очередь известный украинский журналист Денис Казанский доходчиво объяснил Аксенову, почему тот, мягко говоря, ошибается в своих суждениях. В своем телеграмм-канале он написал, что «внезапно» оказалось, что Крым не может обойтись без вражеской украинской воды.

«Когда россияне аннексировали полуостров об этом как-то не подумали, теперь же комично грозят «бандеровцам» международным трибуналом, если те не станут снабжать водой у них же захваченную территорию. Мировая история знала множество оккупантов и завоевателей, но едва ли знала таких же подлых и жалких», – отмечает он.

По словам Казанского, если бы оккупанты не поскупились и вложили деньги в опреснительные системы, полуостров давно бы смог жить без воды с Украины. Однако вместо этого они пояснили жителям Крыма, что в таком случае вода будет стоить очень дорого, и «нести такие расходы родная гавань не желает».

Журналист иронично отметил, что Россия лучше «поможет» сирийцам, венесульцам, абхазцам, а крымчанам и дальше будут с помощью пропаганды рассказывать о проклятых ф*шистах, которые не желают снабжать дешевой водой оккупантов, укравших у них территорию.

Напомним, ветеран АТО предупредил о последствиях подачи воды на полуостров.

Как сообщала Politeka, Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.

Также Politeka писала, что в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.