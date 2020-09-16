Если бы сейчас в Украине проходили выборы президента, то нынешнего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы только 29% избиратели из числа тех, кто определился и придет на участок

Об этом говорит последнее исследование социологической группы "Рейтинг", пишет Знай.

На втором месте расположился Юрий Бойко, за которого проголосовали бы 15,5% украинцев.

За пятого президента Украины Петра Порошенко готовы отдать голоса 14% опрошенных.

Лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддерживают 9,3% респондентов, за Игоря Смешко – 6,4%.

Следом идут Олег Ляшко, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и Сергей Притула с голоса – по 3,6%.

2,7% поддерживают спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, 1,9% - Олега Тягнибока и 0,7 действующего мэра Киева Виталия Кличко.

7,3% респондентов не определились с выбором. 2,2% испортили бы бюллетень.

Исследование проведено группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года.

Исследование проведено 3-6 сентября 2020 года группой "Рейтинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face). Участие приняли 2000 респондентов. Социологическая погрешность не превышает 2,2%. Исследование репрезентативное для населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.