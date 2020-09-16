Компания родного брата главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка ООО «Эф Энд Эм Украина» является контрагентом системного оператора передачи электроэнергии НЭК «Укрэнерго»

Об этом сообщил журналист Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте «Цензор.Нет», прикрепив ссылку на соответствующий реестр «Укрэнерго».

«Есть реестр НЭК «Укрэнерго», который указывает что на 21 ноября 2019 года (старший Тарасюк был назначен 25 октября 2019 г.) «Эф Энд Эм» имело договор с «Укрэнерго» на предоставление услуг передачи электроэнергии», - сообщил журналист.

По его словам, договор с «Укрэнерго» подтверждает, что компания брата Тарасюка не просто владела лицензией на поставку электроэнергию в период, когда его Валерий Тарасюк возглавляет комиссию, а использовала ее в коммерческих целях. Подписать договор с «Укрэнерго» без наличия лицензии НКРЭКУ невозможно.

«Претензия более чем серьезная – закон «О НКРЭКУ» запрещает назначение на должность данного госоргана людей, чьи «близкие особы» являются членами органов управления субъектов хозяйствования на смежных рынках энергетики и коммунальных услуг. Если, это правда и ООО «ЭФ ЭНД ЭМ» (именно ею руководит Артем Тарасюк) действительно является таким субъектом, то у Кабинета министров есть только один законный̆ выход из ситуации – уволить Валерия Тарасюка из НКРЭКУ», - отмечает Сазонов.

Ранее Артем Тарасюк комментировал ситуацию вокруг компании «Эф Энд Эм» и заявил, что «лицензия якобы приостановлена», но подтверждения этому в официальных документах НКРЭКУ не нашлось, утверждает Сазонов.

По словам журналиста, если ранее претензии к Тарасюку касались только его некомпетентности на должности главы регулятора, что привело к крупнейшему кризису в энергетике, то теперь к ним добавился возможный коррупционный интерес главы регулятора, связанный с компанией его родного брата.

«Для Владимира Зеленского прецедент с фирмами братьев Тарасюков уже оказался очередной красной карточкой – громкие коррупционные разоблачения членов властной команды буквально захлестывают информационное пространство. В преддверии местных выборов найдется немало желающих побольнее уколоть выдвиженцев партии «Слуга народа» коммерческими успехами близких родственников топ-чиновников», - резюмировал журналист.

Напомним, ранее бывший замглавы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции Борислав Береза сообщил, что родной брат Тарасюка является директором ООО «Эф энд Эм Украина», которое имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией.

На момент назначения Тарасюка членом НКРЭКУ, он был непосредственным руководителем этой компании. Более того через оффшорную компанию «Дилак Инвестмент Лимитед» Валерий Тарасюк на момент назначения в комиссию, владел 10% ООО «Эф энд Эм Украина».

После публикации Борислава Березы, НКРЭКУ в срочном порядке включила в повестку дня заседания 16 сентября проект постановления об аннулировании лицензии этой компании. Документ был обнародован через 7:00 после публикации экс-нардепа Березы.

14 сентября народный депутат Михаил Волынец официально обратился в Нацагенство по противодействию коррупции с требованием проверить коррупционный интерес главы НКРЭКУ в компании «Эф Энд Эм Украина» и призвал Кабмин досрочно прекратить полномочия Тарасюка из-за коррупционного скандала.