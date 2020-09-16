Официант киевского кафе утверждает, что не хотел отдавать телефон посетителей мэру города, но тот настоял

Желание Виталия Кличко «порыться» в телефоне оппонента накануне выборов – это подлость, считает Андрей Пальчевский. Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

Лидер партии «Перемога Пальчевского» рассказал, что мэр видел его сидящим за столом в кафе по улице Ярославов Вал и видел оставленный телефон. «На самом деле, он думал, что это мой. Ведь хорошо накануне выборов получить телефон своего оппонента, засунуть туда свой нос и порыться там», – сказал он.

Андрей Пальчевский сообщил, что после обнаружения пропажи телефона была вызвана полиция, которая взяла показания у работников кафе. «Со слов официанта по имени Саша, который хотел забрать оставленный на столе мобильный, выглядело это так. Подбежал мер города, забрал телефон, сказал, что он вызывает доверие у киевлян и передаст его, куда надо. При этом официант требовал от Кличка не забирать телефон, но мэр настоял», – говорит политик.

По словам Андрея Пальчевского, поведение мэра было достаточно шокирующими. «Я бы никогда не поверил, что в пятимиллионном городе мэр может выскочить из своего джипа, быстро подбежать и украсть чей-то телефон», – отметил он.

Как полагает Пальчевский, полиция может классифицировать действия Виталия Кличко как мошенничество или грабеж. «Один воровал шапки и стал Президентом, но надеюсь, что Кличко это с рук не сойдет», – резюмировал он.