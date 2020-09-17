Политик прокомментировал реакцию президента на коррупционный скандал с депутатом от Слуги Народа Юрченко и опубликовал соответствующее заявление у себя Facebook.

«Никто не посадит Юрченко, а вот рейтинг вы посадите. Сажать надо было не мелочь, а тех самых парней вроде бывшего руководителя Офиса», - считает он.

Также Пальчевский рассказал о коррупции в окружении Зеленского.

«Начните со своего окружения, Владимир Александрович. Уже только ленивый не носит вашим ближайшим помощникам. Особенно отвечающим за региональную работу», - резюмировал лидер партии «Перемога Пальчевского».

Ранее Пальчевский предложил Зеленскому помощь для стабилизации ситуации в Украине.

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зеленый Свинарчук?

зеленый Свинарчук?

Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 17. September 2020