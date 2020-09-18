Временные комиссии в Верховной Раде должны создаваться для эффективной работы и достижения задекларированных целей, а не для политического пиара их членов и руководства

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко, комментируя вопрос необходимости создания парламентской ВСК по расследованию провала спецоперации по задержанию спецслужбами Украины так называемых «вагнеровцов».

"Я за то, чтобы каждая ВСК, которая создается в Верховной Раде, была эффективной. Примером высокой эффективности я считаю работу ВСК под председательством моего коллеги, представителя «Батькивщины» Ивана Крулько. Эта ВСК расследует коррупционные действия чиновников, которые привели к значительным потерям госбюджета Украины. Напомню - о фактах такой коррупции, о так называемых налоговых «скрутках» заявил бывший министр финансов Игорь Уманский. Мне известно, что эта комиссия получила очень много фактической информации. Но правоохранительные органы пока не спешат реализовывать эту важную информацию», - заявил Андрей Николаенко.

Одной из причин блокирования работы временных комиссий ВР Андрей Николаенко считает пассивность со стороны представителей фракции парламентского большинства.

«Я недавно предложил создать комиссию по расследованию злоупотреблений бывшего руководства Нацбанка. Но эта комиссия так и не была создана. И знаете почему? Потому что коллеги из фракции «Слуг народа» и «Европейской солидарности» не предоставили туда представителей. Третий месяц подряд руководство фракции парламентского большинства размышляет над моим обращением. Уже даже сменился глава НБУ на должности, а решения от фракции «Слуги народа» - до сих пор нет. Никто не спешит выяснить, куда исчезли средства, как выдавалось рефинансирование и какие были злоупотребления со стороны бывшего менеджмента НБУ», - отметил Николаенко.

По мнению депутата, необходимо инициировать лишь те ВСК, которые будут иметь перспективу стать эффективными.

«Но, если мы понимаем, что ВСК создается только ради того, чтобы ее использовали как плацдарм для пиара, тогда зачем вообще создавать такие комиссии?", - резюмировал Андрей Николаенко.