Проект государственного бюджета на 2021 год не предоставляет возможностей для выхода Украины из экономического кризиса

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя представленный правительством проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

"Проект бюджета, представленный правительством-это не о возможностях развития страны, не о возможностях развития бизнеса. Это-о возможностях силовиков и власти. Я бы назвал этот Бюджет одним словом-утопия! Это какая-то призрачная страна, которую пытается через такой документ строить правительство. Напомню-мы с вами не утвердили программу действий этого правительства, потому что там не было собственно действий. Этот проект бюджета не опирается на реальные расчеты. О чем можно говорить, когда на Министерство по вопросам развития стратегических отраслей закладывается 160 миллионов гривен, а на еще несозданное Бюро экономической безопасности -- уже сразу закладывается миллиард гривен! На налоговую милицию, то ДФС, которую мы никак не можем ликвидировать, закладывается 2,5 миллиарда гривен! То что мы имеем? 3,5 миллиарда закладывается на тех, кто будет проверять и контролировать бизнес, и 160 миллионов на министерство, которое бы должно было помогать развитию промышленности и импортозамещению? Каким образом это Правительство собирается помогать отечественному экспорту, если на экспортно-кредитное агентство закладок ноль гривен!",- подчеркнул Андрей Николаенко.

По мнению депутата, правительственный проект госбюджета нужно перерабатывать, и правительство должно четко реализовывать стратегические цели, определенные Верховной Радой.

"Хочу напомнить чиновникам: в Украине именно парламент определяет стратегию, и именно мы определяем, что стране нужно Экспортно-кредитное агентство! А очередное правительство почему-то говорит нам, что экспорт поддерживать не надо. Призываю не голосовать за такой проект бюджета! Пусть чиновники делают нормальный документ, а не утопию. Потому что утопию мы строить не будем!",- резюмировал Николаенко.