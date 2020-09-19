"Перемога Пальчевського" имеет серьезные парламентские перспективы
Об этом в своей колонке для Gazeta.ua пишет политолог Виктор Таран, информирует
""Перемога Пальчевського" опасна для "слуг народа", поскольку мощно набирает рейтинговые баллы в Киеве, на востоке и юге страны именно за счет их электората. Сегодняшняя социология группы "Рейтинг" показывает, что партии "За майбутнє" Игоря Палицы,"Перемога" Андрея Пальчевского и "Пропозиція" Филатова имеют неплохие электоральные перспективы на досрочные парламентские выборы", – считает эксперт.
Также он оценил перспективы президентской партии "Слуга народа".
Беда случилась с невесткой Кернеса: "находится под присмотром..."
Счастливая Кухар из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с известием: "Нет сил скрывать"
Переворот курса доллара, повышение зарплат и угроза лишиться безвиза – главное за ночь
Забеременевшая от престарелого Петросяна помощница вывалила скандальную правду: "Не самое простое время"
""Слуги народа" в большинстве областных центров почти не имеют шансов на победу. На сегодняшний день шанс провести своих кандидатов на должность городских голов они имеют лишь в нескольких областных центрах. Очень важно, удастся ли их кандидатам зайти во второй тур на должности мэров. Если пройдут, например, в Виннице, Чернигове, Житомире, Черкассах, то теоретически во втором туре они могут выиграть. Но говорить об этом можно будет не раньше середины октября, когда увидим, как в этих городах будет продолжаться кампания", – констатирует Виктор Таран.
Напомним, партия Андрея Пальчевского определилась с кандидатами в горсовет.