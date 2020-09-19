На ней был выдвинут Николай Томенко кандидатом на должность Киевского городского головы и кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщает Знай.юа.

Лидер партии и будущий кандидат в мэры Николай Томенко во время конференции отметил следующее: «Наша команда принципиально отличается от других партий, участвующих в выборах.

Команда Общественного движения «Рідна країна» формировалась не за неделю в кабинетах, а десятилетиями и по принципиальным подбором. Мы не собирали жен, детей и других родственников в списки. Наши кандидаты-это люди, которые ежедневно работали для Киева.

Команда Общественного движения "Рідна країна" была сформирована по принципу патриотизма и добродетели из известных и профессиональных людей, которые преуспели в своих сферах деятельности.

В команде также нет ни одного действующего депутата Киевсовета или представителя от олигархических групп или застройщиков».

Сегодня в списке «Рідна країна» директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко, известный общественный деятель и спортивный журналист Валентин Щербачев, заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук, председатель ОО «Муниципальная лига Киева» Александр Федоренко, Народная артистка Украины Жанна Боднарук, проректор Государственного университета инфраструктуры и технологий Александр Кулинченко и известный эколог Андрей Нелипа.