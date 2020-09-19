19 вересня, на площі Перемоги у місті Рубіжне, відбулась конференція Луганської обласної організації політичної партії «Наш край». У центрі міста, в День сім’ї, окрім партійців, зібралося багато місцевих жителів.



Розпочалася зустріч з вітального слова Народного депутата України, який переміг у Рубіжному на позачергових парламентських виборах 2019 року, Сергія Вельможного.



«Я впевнений, що люди, які тут зібралися - справжні патріоти своєї громади. Ті, хто не знаючи втоми, буде працювати на благо виборця. Справами, а не словами, доводячи, що люди зробили правильний вибір, делегувавши кожного з вас в органи влади.

Вірю в кожного з вас. Вірю в Наш Край», - зауважив нардеп.



Фахову команду кандидатів на голів об’єднаних територіальних громад представив голова Луганської обласної організації політичної сили Сергій Шахов.

«Головне, чим я пишаюся, це ви - моя величезна, згуртована сім'я, мої вірні соратники і надійні товариші. Ми з вами і далі будемо допомагати людям, як і раніше будемо відроджувати нашу Луганщину, невтомно будемо будувати краще життя для наших дітей. Я пишаюся тим, що зміг зібрати вас в єдину команду. Ми з вами сильні як ніколи. Наші вороги бояться нас, їх спроби зупинити нас більше схожі на передсмертні конвульсії, ніж на дії адекватної влади», - заявив Сергій Шахов.



Команда «Нашого краю» на Луганщині висунула кандидатів до рад всіх рівнів області та представила майбутніх мерів найбільших міст та громад.



Завершив захід святковий концерт за участі фіналістів українських вокальних шоу Дмитра Бабака та Сергія Юрченка.