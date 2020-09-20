По результатам опроса, проведенного «Рейтинг» в течение 1-13 сентября, среди жителей Винницкой области, кто определился и намерен прийти на выборы, в рейтинге политических сил на выборах в областной совет лидирует партия «Украинская стратегия», за которую готовы отдать голоса 33,2%

Об этом пишет Лента.ua.

Кандидатом на должность председателя Винницкой городской ОТО от политической силы экс-премьера Владимира Гройсмана назван действующий винницкий мэр Сергей Моргунов.

Соперником Моргунова и первым номером от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» идёт экс-народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Сергей Кудлаенко.

Как пишет телеграмм канал Легитимный, в настоящей предвыборной кампании в местные советы Кудлаенко является совместной разработкой «Украинской стратегии Гройсмана» и «За майбутнє». Основная цель, которой – завести в горсовет партию «ЕС», а потом развалить её изнутри, присоединив избранных депутатов к другим политическим силам, которые проходят в совет.

Бывшего куратора рынков и сфер общественного питания и услуг в Винницком горсовете, принять участие в подобной «комбинации» уговорил политтехнолог Денис Маркишев, который является идейным руководителем сделки с Сергеем Кудлаенко.

По данным различных социологических опросов в городской совет Винницы – проходят партии: «Украинская стратегия Гройсмана», «ОПЗЖ», «Европейская солидарность», «За майбутнє» и «Слуга Народа». Жителей Винницы, кто не определился за кого голосовать - около 20%.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Наталии Влащенко на телеканале «Украина 24» в открытую заявил, что для них(«Слуга Народа» прим.ред.) выгодней получить меньшую долю в местных советах, чтобы не брать на себя ответственность за разруху в инфраструктурных объектах и других проблем регионов.