Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак собирался пройти проверку на детекторе лжи по делу о сорванной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси, но пока что отказался от этой идеи.

Об этом со ссылкой на источники 21 сентября сообщил Telegram-канал «Картель», передает "Политрада".

По его данным, глава ОПУ боится, что во время проверки ему будут задавать и другие неудобные вопросы: например, о коррупционном скандале с участием брата.

«Пошли сплетни, что глава ОП Андрей Ермак пока отказался от темы с прохождением полиграфа. Ермак боится, что ему могут задать другие вопросы по донбасскому кейсу и коррупционному делу, в котором фигурировал его брат, на которые он не хотел бы отвечать. Главная причина, Ермак носит государственную секретную информацию, которую нельзя разглашать», - говорится в сообщении «Картеля».

Как отмечают авторы канала, пиар-консультанты главы ОПУ сказали, что эфира на ток-шоу Савика Шустера «хватит» для его оправдания перед общественностью.

До этого телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник в Офисе президента сообщал, что Андрей Ермак якобы собирается пройти проверку на «детектор лжи», чтобы «снять с себя все вопросы по теме госизмены по “делу вагнеровцев”». По данным канала, глава ОПУ обсуждал этот вариант с президентом Зеленским.

Ранее в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Андрей Ермак прокомментировал обвинения в том, что со стороны украинской власти произошел слив информации в РФ по поводу спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Он назвал это «детективной историей, придуманной от начала и до конца».

Как известно, 33 боевика ЧВК «Вагнера» были задержаны в Беларуси 29 июля. С просьбой об их выдаче обратилась Украина, потому что члены этой группы участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов, но Лукашенко вернул боевиков России.

В августе появилась информация, что «вагнеровцов» якобы выманила в Беларусь СБУ в рамках спецоперации по их задержанию и привлечению к ответственности в Украине, но ее сорвал Офис президента.