Вчора, 21 вересня, екс-президент України Петро Порошенко приїхав із візитом до Дніпра, де мав зустрітись з виборцями, проте, охорона колишнього голови держави не підпустила дніпрян до нього

Про це стало відомо зі слів самих жителів, що вийшли на зустріч до Порошенка, пише From.UA.

“Сьогодні ми зібралися разом аби звернутися до Петра Олексійовича та “подякувати”, як то кажуть йому за все “найкраще”, що він зробив для України. За ті негаразди, що він приніс нашій країні та українцям. За Крим, якого в нас більше немає, за війну, що забрала в нас життя наших синів, чиїхось батьків та братів. За Майдан, за події на якому ніхто не отримав покарання і не відправився за грати. За реформи, корупцію та бідність. Ми сьогодні тут, аби нагадати, що саме від дій Порошенка країна знаходиться в такому скрутному становищі. Більше року тому українці зробили свій вибір, і він був не за нього. Ми обрали нове життя, і його спроби дисркедитувати нинішню владу, похитнути єдність народу, його поїздки Україною - марні. Ніхто не забув його помилки та його брехню. Ми досі памятаємо «Рошен», Свинарчуків та контрабанду з Росії. Час вийшов, настав момент піти з української політики та припинити нищити нашу країну”- прокоментувала жителька міста Дніпро Ніна Січко.

Також очевидці повідомляють, що особиста охорона екс-президента Порошенка підпускає до нього вибірково, лише тих, хто підтримує діяльність політика.

“Ви це бачили? Відштовхувати людей та закривати рота, якщо люди не підтримують твоєї політики - низько. Так нахабно себе поводити не можна, навіть якщо ти колишній президент. Ми за п‘ять років побачили який ви - президент, а сьогодні ви показали яка ви - людина! Ганьба такому політику!”, - заявив активіст міста Микола Присяжнюк.

Після того, як особиста охорона Порошенка відштовхнула громадян, обурені активісти, кинули яйцями в екс-президента.

“Я би закидала його гранатами, а не яйцями! Хай би відчув, як там нашим дітям, повз яких постійно летять знаряди. Популіст та брехун, так йому й треба”, - сказала жителька, що втратила сина через війну на Донбасі.