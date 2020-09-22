Кандидат в мэры Киева от политической партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский считает, что нынешняя власть должна ответить за передачу средств из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог. Об этом он заявил в интервью телеканалу News One.

«У сегодняшней власти есть большая «перспектива» «получить на орехи» за то, что фонд на борьбу с COVID-19 был разграблен и передан на строительство дорог так, как будто никто не ожидал второй волны коронавируса», – сказал Андрей Пальчевский.

Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» уверен, что министра охраны здоровья Украины Максима Степанова назначили в связи с тем, что предыдущие два министра не знали, какие меры предпринимать во время эпидемии коронавируса.

«Что касается Степанова, то это третий министр, который по несостоятельности высшего руководства страны возглавил министерство охраны здоровья в критическое время, после того, как двое министров не справились. Мы подошли к ситуации с такими министрами, как Зоряна Скалецкая и хирург Илья Емец, которые понятия не имели, как бороться с коронавирусом», – заявил Пальчевский.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрея Пальчевского выдвинули в мэры жители одного из районов Киева.