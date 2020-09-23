Экс-президент Украины предложил оплачивать штрафы за бойцов ООС в случае, если они будут вынуждены стрелять на Донбассе

Как передает Politeka.net, с таким предложением политик выступил в эфире "34 канала"



По его словам, каждому нашему военному, которого власти решатся оштрафовать, можно было компенсировать эту сумму.

Украинцы восприняли такой жест Петра Порошенко не слишком радостно, и обвинили его в самопиаре.

"В 2014 он обещал платить военным по 1000 грн в сутки, а вместо этого котлы, гробы по всей Украине", "Просто призывает военных нарушать приказ!", "Кто-то в этом сомневался, он делает все, чтобы очернить президента и поднять свой рейтинг", "Лучше помоги малоимущим", "Как же он задолбал", - писали украинцы в сети.

Не осталось такое заявление экс-президента и без внимания военнослужащих:

"А квартиры где наши, почему он тогда так не говорил, а теперь когда клюнул жареный петух в жопу тогда он уже готов платить штрафы козел недоделанный", - высказался один из украинских воинов.

Напомним, что министр обороны Андрей Таран обязал штрафовать военнослужащих ВСУ за ведение ответного огня по российским оккупантам. Приказ об этом за номером 330 процитировал журналист Юрий Бутусов.

В Минобороны уже отреагировали на резонанс, который вызвал данный приказ, и призвали не делать преждевременные "выводы и оценки".

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.