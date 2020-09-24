Такое мнение высказал Владимир Цыбулько на собственной странице Facebook.

"В Ровно действующий мэр угрожает оппозиционному кандидату от партии Пальчевского. Владимир Хомко (мэр) оказывает давление на Андрея Юркова, и. о. главного архитектора города, из-за политической позиции. Последний публично поддерживает кандидата от «Победы Пальчевского» Виталия Германа, который имеет все шансы победить на выборах и сменить на посту Хомко. Также надо отметить, что Герман собрал команду людей, которая почти 100% проходит в Горсовет, где будет действительно давать результат", - считает он.

Также политолог добавляет, что власть должна лучше контролировать нарушения в рамках избирательных кампаний на местах.

"Уже очевидно, что рейтинг Пальчевского растет не только в Киеве, и поэтому представителям его команды надо готовиться ко всевозможным провокациям. Оппозиционным кандидатам всегда сложнее в борьбе за власть на местах, потому что нет такого внимания со стороны СМИ и гражданского общества. Не удивлюсь, что такие случаи будут повторяться и в других регионах да и не только в отношении команды Пальчевского. Задача центральной власти этого не допустить и прервать такие позорные проявления политической борьбы", - завершил Владимир Цибулько.

Ранее Андрей Пальчевский заявлял, что необходимо следить, чтобы бюджет распределялся для людей правильно.