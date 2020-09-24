Действия и.о. президента Александра Турчинова в 2014 году сравнимы с преступной бездеятельностью, которая только поспособствовала потере Крыма Украиной. На это обратил внимание журналист Евгений Василевский в комментарии к новому видеролику Давида Жвании, в котором политик обвинил бывшего и.о. президента Александра Турчинова в сдаче Крыма в 2014 году.

Об этом Василевский написал в своей колонке на сайте "Капитал".

По словам Василевского, заявление Жвании о негативной роли Турчинова "звучит в унисон с оценками экс-президента Леонида Кучмы, экс-уполномоченного по контролю за Минобороны Владимира Заманы и многих других".

"Разве что они публично не произнесли слов "государственная измена" в отношении Турчинова. Генерал-полковник Владимир Замана, который в феврале-марте 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны … заявил, что командование ВСУ подготовило специальную операцию по освобождению Крыма и он лично докладывал о готовности военных руководству государства в лице Турчинова. Однако возмутился генерал-полковник, Турчинов так и не отдал никакого приказа по поводу Крыма", - напомнил журналист.

Василевский также напомнил, что экс-президент Леонид Кучма "в марте 2020 года в интервью прямо назвал поведение украинского руководства (т.е. Турчинова) "неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму".

По словам Василевского, "по состоянию на начало марта, по разным оценкам, в Крыму находилось от 13 до 16 тысяч украинских военнослужащих. И это не считая личного состава СБУ (включая спецназ), солдат внутренних войск, сотрудников милиции и МЧС".

"И.о. президента и главнокомандующим на тот момент был Александр Турчинов. Как мы помним, после того, как власть в Украине захватили демократические силы, 22 февраля депутаты назначили Турчинова главой Верховной Рады. А 23 февраля Верховная Рада приняла постановление об отстранении Януковича от власти и передаче полномочий и.о. президента А. Турчинова", - напомнил он хронологию событий.

"И что же сделал и.о. президента А. Турчинов, который по должности автоматически являлся Верховным главнокомандующим? Ничего! Абсолютно ничего! Говоря языком военного времени, это называется саботаж. Вот мы привыкли ругать товарища Сталина. Между тем, при Сталине пана Турчинова за саботаж сразу бы поставили "к стенке", - заявил журналист.

Как пишет Василевский, у и.о. Турчинова было два варианта действий - дать приказ военным, пограничникам, сотрудникам СБУ и т.д. в Крыму оказать сопротивление или приказать отступать вместе с оружием и военной техникой.

"А что совершил Турчинов? Из всех вариантов он выбрал самый худший. Как видим, сначала и.о. главнокомандующего Вооруженными силами бросил украинских военных, силовиков и МЧСсников на произвол судьбы. А затем дал приказ отходить, фактически подарив Российской Федерации всю военную технику. Кстати, Владимир Путин не преминул весело потроллить официальный Киев, когда в январе 2018 года предложил вернуть украинскую военную технику, брошенную в Крыму", - подчеркнул автор.

Василевский пояснил, что официальный Киев отказался забирать военную технику из Крыма, потому что тогда стали бы известны масштабы катастрофы.

"Знаете, почему секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов никак не отреагировал на это предложение? Потому что стало бы известно, сколько десятков самолетов, кораблей и БТРов и.о. президента Александр Турчинов просто "подарил" Российской Федерации в 2014 году!" - пояснил журналист.

"Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда", - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного "патриота" Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года" - заключил журналист Евгений Василевский.